et Marie-Pierre Haddad

publié le 06/10/2019 à 14:41

"Il nous faut une Greta Thunberg des finances publiques". Voici l'appel lancé par Éric Woerth lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 6 octobre. "Il nous faut quelqu'un qui, à un moment donné, puisse incarner l'idée qu'on ne peut pas vivre au crédit des générations futures", explique-t-il.

Le député Les Républicains de l'Oise n'envisage cependant pas porter ce rôle. "Visiblement, je n'ai pas le profil et je le regrette". "Notre responsabilité c'est de dire qu'il faut léguer aux générations futures une planète plus propre. Mais c'est aussi de ne pas leur léguer des monceaux de dette", insiste-t-il.

"Aujourd'hui, il n'y a pas de crise. On est donc dans une situation idéale", souligne Éric Woerth en comparaison avec la période post-crise de 2008 où il était ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy.

Sur le budget 2020 présenté par Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, le député Les Républicains estime que ce projet de loi est "un budget de dépense alors qu'on aurait eu besoin d'un budget d'investissement", a-t-il affirmé, pointant aussi "la baisse du déficit le plus faible depuis 10-15 ans" et une dette qui "se stabilise à un très haut niveau".