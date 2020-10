publié le 08/10/2020 à 05:45

Les autorités sanitaires ont pointé du doigt les universités comme foyers de contamination du coronavirus. Les jauges sont désormais limitées à 50% des étudiants dans les universités. des grandes villes. Pourtant pour les doyens, le problème ne se situe pas à l'intérieur des locaux.

"Nous avons été évoqués comme des foyers ou des clusters parce que nous déclarons les cas, mais les cas ne se déclarent pas à l'université", assure ce jeudi 8 octobre sur RTL Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Il rappelle que "les cas se déclarent dans les soirées étudiantes, dans des événements privés, à l'extérieur de l'université".

Jean Chambaz assure appliquer les décisions gouvernementales. "Notre objectif est que dans 15 jours on ait démontré par le sérieux que les universités peuvent continuer à être maintenues à une jauge de 50%, mais ne doivent pas être fermées". Il pointe dans le cas contraire un "risque de décrochage des étudiants".

À écouter également dans ce journal :

Intempéries dans les Alpes-Maritimes - Emmanuel Macron a annoncé une reconstruction la plus rapide possible après les intempéries dans les Alpes-Maritimes. Il a annoncé la création d'un fonds Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex. "Nous mettrons à coup sûr plusieurs centaines de millions d'euros", a annoncé le président de la République, six jours après les pluies diluviennes qui ont fait cinq morts et sept disparus.

Funérailles de Victorine - Les obsèques de Victorine Dartois, jeune fille retrouvée morte le 28 septembre dernier, se sont déroulées ce mercredi 7 octobre. La cérémonie très émouvante, s'est déroulée en présence de plusieurs centaines de personnes : 300 à l'intérieur de l'église de Bourgoin-Jallieu, 600 à l'extérieur.



France-Ukraine - L'équipe de France de football a écrasé l'Ukraine 7 buts à 1. Les Bleus se sont largement imposés ce mercredi 7 octobre au soir en amical au Stade de France face à l'Ukraine, décimée par le Covid-19. Pour sa centième sélection, Olivier Giroud a marqué un doublé.