Coronavirus : l'Université de Cergy veut "maintenir le présentiel au maximum"

publié le 15/09/2020 à 13:35

La rentrée universitaire se fait sur fond de Covid-19. Plusieurs établissements sont d'ores et déjà fermés après la signalisation de plusieurs cas. Pour en parler, François Germinet, président de l'Université de Cergy-Pontoise était l'invité de RTL ce mardi 15 septembre. Pour le secteur de Cergy, "on a eu quelques cas isolés donc ça n'a pas généré ni de cluster ni de contaminations en groupe", a-t-il déclaré.

"Notre discours c'est d'essayer de maintenir le présentiel au maximum et le plus longtemps possible jusqu'aux examens", explique-t-il. À Cergy donc, "on impose de garder un mètre entre chaque étudiant. Donc pas d'amphi avec 500 étudiants, mais au contraire la moitié de la capacité de l'accueil" pour ne pas "se mettre à tout fermer" en cas de cas isolé de Covid-19.

Pour permettre la mise en place de ces mesures "on a réduit les flux au sein de nos bâtiments par deux, avec des étudiants qui viennent par groupe une semaine sur deux. Les équipes pédagogiques ont pu adapter leur réponse à la situation", se félicite François Germinet.

Des mesures bien accueillies

"Dans certains cas, la promo est à un effectif suffisamment faible pour maintenir les distances", précise-t-il en ajoutant que pour les étudiants en première année "on essaie de maintenir ou de doubler les cours, d'avoir des salles à dispositions ou des tutorats encore plus serrés".

Toutes ces mesures sont dans l'ensemble respectées et bien accueillies par les étudiants. "On leur parle de leurs études, de l'importance de maintenir toutes ces mesures pour pouvoir bénéficier du campus le plus longtemps possible. Ils sont réceptifs à ça. On a mis des agents de sensibilisation à l'entrée des bâtiments. Il y a peu de récalcitrants, c'est assez bien compris", rapporte le président de l'Université de Cergy où l'administration encourage et incite "les étudiants à aller se faire dépister".