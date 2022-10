L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se souvient que dès le 11 janvier 2020, soit deux mois avant le confinement, elle a prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe à plusieurs reprises. À l'époque, le nouveau coronavirus n'a tué qu'une personne, mais elle écrit : "l'information ne figure pas encore dans les médias, mais cela peut monter".

Quelques jours plus tard, elle insiste dans un deuxième message : "l'OMS a pris la mauvaise décision de ne pas déclencher une alerte mondiale. Je suis à votre disposition pour faire un point de situation". Une proposition à laquelle le Président ne répond pas.

Il faut alors attendre le 8 février pour qu'Agnès Buzyn parvienne à parler du Covid directement avec le chef de l'État pour la première fois. Selon le journal, elle est au cinéma lorsque Emmanuel Macron l'appelle. Elle lui dresse un tableau noir : "nous allons devoir fermer les frontières, arrêter les vols internationaux, confiner".

Réponse du plus proche collaborateur du Président : "mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu as réussi à lui faire peur". Nous sommes alors près d'un mois après les premières alertes d'Agnès Buzyn.

Hier soir, l'Élysée, Édouard Philippe et ses proches se refusaient à tout commentaire.

