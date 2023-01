Les infos de 5h - Congrès du PS : Faure et Mayer-Rossignol affirment tous deux avoir gagné

Nicolas Mayer-Rossignol et Olivier Faure.

Crise en vue au parti socialiste : le sortant Olivier Faure et son rival, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol ont chacun revendiqué la victoire à l'issue du scrutin désignant le prochain Premier secrétaire du PS. Les résultats du premier tour avaient déjà été contestés en interne.

Vendredi 20 janvier, Nicolas Mayer-Rossignol a en effet annoncé sa victoire dans une vidéo publiée vers 1 heure 30 du matin. "En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement. Je suis personnellement déterminé à l'incarner. Je vous remercie encore pour votre confiance, et dès demain nous allons travailler au rassemblement et au renouveau du parti socialiste" a déclaré l'élu normand.

Mais quelques minutes plus tard, le sortant Olivier Faure a exprimé la même satisfaction : "Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes, en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique qu'est le parti socialiste."

Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularités. Une commission de recollement des résultats doit se réunir vendredi 20 janvier. Le vainqueur doit être officiellement intronisé lors d'un congrès dans une semaine à Marseille. Le résultat pourrait avoir des conséquences sur l'accord Nupes conclu en mai 2022 pour les législatives avec LFI, EELV et le PCF.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Après une première journée d'action réussie, les syndicats ont fixé une deuxième date le 31 janvier.

Démission de Noël Le Graët - Le président par intérim de la Fédération Française de Football Philippe Diallo laisse à l'ancien président le choix de son départ.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info