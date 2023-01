Élection du PS : Olivier Faure n'atteint finalement pas les 50%

Le chiffre est symbolique, mais il a été au cœur de vifs débats au sein du Parti socialiste (PS), ce vendredi 13 décembre. Olivier Faure n'a, selon les résultats définitifs communiqués par le parti, pas atteint le seuil symbolique de 50% des voix. Le premier secrétaire sortant devra se contenter du - malgré tout très honorable - score de 49,15% pour son "texte d'orientation. Nicolas Mayer-Rossignol obtient, lui, 30,51% des voix.

Les deux hommes s'affronteront jeudi 19 janvier prochain en duel pour briguer la tête du PS avant un congrès fin janvier à Marseille. Le troisième texte d'orientation, celui présenté par Hélène Geoffroy, a recueilli 20,34% des voix, précise la commission de recollement des résultats.

"Les militants m'ont placé très largement en tête, à près de 50%, et ont fait un choix de clarté", s'est félicité Olivier Faure dans une interview au Parisien, assurant disposer "sur cette base, d'une majorité absolue au conseil national". Les militants ont "conforté notre volonté de rassemblement de la gauche et des écologistes", a-t-il assuré.

Le texte d'Olivier Faure recueilli 11.277 voix sur les 22.944 exprimés, contre 7.001 pour celui de Nicolas Mayer-Rossignol.

Une bataille des chiffres

Ce vote a donné lieu à une bataille de chiffres au sein du Parti socialiste entre le Premier secrétaire sortant et son challenger, le maire de Rouen. La direction sortante explique qu'Olivier Faure, qui défend l'alliance de gauche Nupes, avec LFI, le PCF et EELV, conclu en mai, est majoritaire au Conseil national du parti. Mais Nicolas Mayer-Rossignol, plus critique vis-à-vis de la Nupes, assurait que son rival plafonnerait à 48,5%, ce qui le rend "minoritaire" et donc "en incapacité de diriger le parti".

Le vote des adhérents compte pour deux tiers dans la composition du Conseil national, le reste étant obtenu par les élections des premiers secrétaires fédéraux. Les adhérents voteront de nouveau jeudi prochain pour choisir formellement leur Premier secrétaire.

