Près de six millions de Français y ont droit. Les chèques doivent arriver par courrier, sans que vous ayez de démarches à faire. C'est soumis à des conditions de ressources. Il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 11.000 euros en 2021, pour une seule personne. Ce qui signifie qu'en termes de salaire, on est à peu près au niveau du Smic.

Le montant peut varier de 48 à 277 euros par an. C'est vraiment fait pour payer la facture de chauffage ou d'électricité, mais il peut être également attribué dans le cadre de travaux énergétiques. Vous pouvez vérifier si vous faites éligibles en vous rendant sur le site chequeenergie.gouv.fr.

Ce chèque énergie vient en plus des autres dispositifs plus larges, comme le chèque carburant ou le chèque fioul, qui sont des dispositifs exceptionnels liés à la situation d'explosion des factures énergétiques. Ils concernent deux fois plus de monde, douze millions de Français.

À écouter également dans ce journal

Ma Prim Renov' - Beaucoup de Français qui se sont engagés dans la démarche attendent toujours l'aide, des mois après la fin de leur chantier. Près de 200 référés ont été déposés.

Éducation - Lors de son déplacement dans l'Hérault, ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé une revalorisation des salaires pour les professeurs entre 100 et 230 euros.

Attentat de la rue Copernic - Le parquet antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Hassan Diab. Cet attentat contre une synagogue, le 3 octobre 1980, avait fait quatre morts.

