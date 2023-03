Chèque énergie : quand sera-t-il versé et pour quel montant ?

Le chèque énergie 2023 sera versé "à partir du 21 avril" et profitera à "5,8 millions de ménages", a annoncé ce lundi 13 mars Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique sur RMC. Son but : aider les foyers les plus modestes à régler leur facture d'électricité ou de chauffage au gaz.

Le montant du chèque est compris entre 48 et 277 euros, selon le niveau de revenus. "Il est automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer", a précisé la ministre. Envoyé à partir du 30 mars l'année dernière, le chèque arrivera un peu plus en retard cette année en raison "d'une charge de travail exceptionnelle".

En complément de ce dispositif, et sous conditions de ressources également, un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros a été mis en place, un chèque fioul de 100 à 200 euros, une aide de 50 à 200 euros pour ceux se chauffant au bois et une indemnité carburant de 100 euros ont aussi été annoncés depuis fin 2022. Mais à l'inverse du chèque énergie, ces aides ne sont pas automatiques. Des demandes en ligne devront être effectuées.



