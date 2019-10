Attaque à la préfecture : "Castaner est reponsable ", selon Marie-Bénédicte Allaire

publié le 06/10/2019 à 19:35

"Je ne démissionnerais pas", voilà ce qu'a déclaré Christophe Castaner au 13h de TF1, pour répondre à ceux qui dans l'opposition réclament son départ. Le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il y avait eu des failles dans le suivi du fonctionnaire de la préfecture de police qui a tué 4 de ses collègues jeudi 3 octobre. "Christophe Castaner est responsable", selon Marie-Bénédicte Allaire.

"Le ministre de l'Intérieur a autorité directe sur la Préfecture de Police et à ce titre, c'est lui qui délivre la première parole officielle après la tuerie : et que dit-il à ce moment-là ? il dit textuellement "cet homme n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte", or, on va s'apercevoir au fur et à mesure de l'enquête que c'est faux", explique l'éditorialiste.

"Il y a bien eu des signaux d'alerte, le problème c'est qu'il n'ont pas été écrits dans le dossier du fonctionnaire, et que donc, c'est comme s'ils n'avaient pas existé ! Même si Christophe Castaner ne connaissait pas ses éléments quand il s'est exprimé, il aurait dû redoubler de prudence. À posteriori sa parole est perçue comme hâtive, voire légère", selon elle.