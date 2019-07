publié le 15/07/2019 à 22:46

"Je ne lâcherai pas les Marseillais" avait déclaré Julien Denormandie. Promesse tenue du ministre du Logement en déplacement dans la cité phocéenne. Il était en visite ce lundi 15 juillet, 8 mois après le drame de la rue d'Aubagne où deux immeubles s'étaient effondrés.

Un déplacement durant lequel il a signé un Projet partenarial d'aménagement. Ce PPA, c'est d'abord un chèque de 217 millions d'euros pour la rénovation d'une première tranche de 300 immeubles et près de 2.000 logements. Dans certains endroits, l'habitat étant dans un tel état de délabrement, il faudra raser puis reconstruire, ailleurs ce sera de la réhabilitation pour permettre de restaurer le patrimoine. Et puis le ministre veut peut-être aussi se prémunir : une société d'aménagement va voir le jour en partenariat avec la Métropole et donc l'État.

Mais les associations qui pourtant approuvent ce projet de partenariat sont inquiètes : les moyens humains mis à disposition par la Métropole sont insuffisants. Pour identifier les logements insalubres, il faut des agents. Et ils ne sont pour le moment que 4 à travailler sur le dossier, explique Kaouther Ben Mohamed de l'association Marseille en colère.

