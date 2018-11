et AFP

26/11/2018

Le drame qui s'est déroulé à Marseille le 5 novembre, avec l'effondrement de deux immeubles vétustes qui a occasionné la mort de 8 personnes, semble avoir provoqué une une réaction des autorités de la ville. Ainsi, la mairie annonce que 48 immeubles ont été évacués dans le seul périmètre de la tragédie de la rue d'Aubagne.



Au total 135 bâtiments ont été évacués en dehors de ce périmètre, indique, dans un communiqué, la mairie qui ne souhaite pas donner la liste des immeubles évacués, "afin d'éviter d'éventuels actes de malveillance".

"351 signalements ont été traités ou sont en cours de traitement"

446 personnes ont été évacuées dans le périmètre de la rue d'Aubagne et 906 personnes l'ont ont été en dehors de ce périmètre. La municipalité a relogé 316 personnes dans des hôtels proches de la rue d'Aubagne et 753 personnes dans des hôtels situés ailleurs. 28 hôtels sont concernés. La ville de Marseille a par ailleurs identifié 236 logements disponibles, est-il précisé.



Les évacuations ont eu lieu après de nombreux signalements des occupants d'immeubles vétustes du centre-ville. "351 signalements ont été traités ou sont en cours de traitement et 212 visites ont été effectuées par les services municipaux compétents", avait récemment précisé la mairie.



Parmi ces signalements 33 avaient fait l'objet de levées de doutes permettant aux personnes évacuées de regagner leur logement.