publié le 03/04/2019 à 12:05

L'adjoint au maire délégué au patrimoine et aux monuments historiques de Marseille, André Malrait, a loué un de ses biens. Cependant, le service d'hygiène et de santé de sa mairie le somme de réaliser des travaux dans ce logement, selon des informations de France Bleu Provence.



"La ville de Marseille a constaté une situation d'insalubrité", a indiqué Patrick Padovani, l’adjoint à la santé et au service d’hygiène dans un courrier daté du 11 mars 2019. Le propriétaire a un mois pour effectuer les travaux. Le logement d'André Malrait, d'une surface de 15 mètres carrés, se situe rue Breteuil. Il s'agissait à l'origine d'un "garage à deux roues". Il faudra attendre juillet 2018 pour que le logement soit transformé légalement en habitation.

Selon France Bleu, c'est l'ancienne locataire qui avait demandé de faire un constat sur l'état du bien au moment de son départ. "Le constat dressé par les huissiers est alarmant", peut-on lire. Contacté par la locataire, l'adjoint au maire avait refusé de l'exempter de ses loyers, s'élevant à 520 euros par mois, le temps des travaux.