et Eléanor Douet

publié le 09/07/2019 à 22:24

Le ministère de la Santé le confirme ce soir : l'homéopathie ne sera bientôt plus remboursée. Le gouvernement a suivi l'avis de la Haute Autorité de Santé, qui a estimé il y a 10 jours que l'efficacité des granules n'était pas prouvée scientifiquement. Si ce déremboursement va arriver rapidement, il va toutefois se faire progressivement pour laisser aux médecins, aux industriels et surtout aux patients le temps de s'adapter.

Le déremboursement se fera donc en deux étapes. Le 1er janvier 2020, le taux de remboursement de l'homéopathie passera de 30 à 15%. Une "année de transition" précise Agnès Buzyn pour voir si d'autres modes de prises en charge des malades sont possibles, en leur prescrivant notamment moins de médicaments.

Et à compter du 1er janvier 2021, l'homéopathie ne sera plus du tout remboursée en France. La ministre de la Santé l'assume, précisant qu'il ne s'agit pas là d'une mesure d'économie, bien qu'elle fera économiser plus 126 millions d'euros à la Sécurité sociale, mais tout simplement parce que les granules n'ont pas prouvé leur efficacité.

Agnès Buzyn invite à l'avenir les laboratoires à ne pas gonfler leur prix même si la TVA sur ces produits passera de 2,1 à 10%. Les 1.163 médicaments qui ne seront plus remboursés, ne disparaîtront pas des rayons des pharmacies puisqu'ils étaient encore consommés par 7 millions de Français l'année dernière.

