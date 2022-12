Les infos de 18h - Zemmour appelle à l'union des droites lors d'un meeting à Paris

Eric Zemmour fêtait, dimanche 4 décembre, la première année de son parti, Reconquêtes. Pour l'occasion, il a tenu cet après-midi, un peu avant le match, un meeting à Paris, au Palais des Sports.

L'objectif affiché : retrouver un peu d'élan après le premier tour de la présidentielle où il avait obtenu 7 % et son échec aux législatives où il n'a obtenu aucun député à l'Assemblée. Le patron de reconquête a lancé un nouvel appel à l'union des droites. "Je le dis ici solennellement pour Lola ou à Toulon, nous aurions dû être côte à côte", a-t-il lancé.

"Toute la droite aurait dû être présente. Il fallait que Bruno Retailleau fût là. Il fallait que Jordan Bardella fût là. Pas uniquement pour être plus nombreux, mais pour être plus fort. Ce sont des occasions manquées. Il ne faut pas qu'il y en ait trop car non seulement les électeurs finiront par nous le reprocher, mais surtout nos enfants nous le reprocheront", a-t-il également clamé face à ses partisans.

À écouter également dans ce journal

Coupe du monde - L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s'imposant face à la Pologne (3-1).

Iran - Selon la presse iranienne, le pouvoir a annoncé dimanche 4 décembre au matin la suppression de la police des mœurs.

Grève SNCF - Les contrôleurs de train SNCF sont toujours en grève dimanche 4 novembre. 60 % des trains sont toujours annulés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info