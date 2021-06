Météo : 31 départements en vigilance orange pour orages canicule ou inondations

La vigilance météo se renforce sur toute une partie du pays. De 13 ce jeudi 17 juin au matin, le nombre de départements en vigilance orange est passé à 31 en début d'après-midi. Météo France alerte sur les risques d'orages, de pluie et d'inondations, ainsi que de canicule.

Seul le Rhône reste en vigilance orange pour canicule. Il s'agit d'un épisode précoce, "mais non-exceptionnel en durée et intensité", précise Météo France, qui donne des minimales de l'ordre de 20°C à 23°C et des maximales de 32°C à 35°C.

Les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes sont de leur côté en vigilance orange pour pluie et inondations et pour orages.

On compte en tout 30 départements en vigilance orange pour orages, en y ajoutant la Charente, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Vienne, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Seine-et-Marne, le Loiret, l'Yonne, la Nièvre, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre et la Creuse.

Météo France prévient que les violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants et que des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement, ainsi que des départs de feu.