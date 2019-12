publié le 20/12/2019 à 19:10

Tout avait commencé avec l'arrêté municipal déposé par un maire Breton qui interdisait l'utilisation de pesticides, à base de glyphosate, à proximité des habitations. Depuis, il a été imité aux quatre coins de la France, la justice s'en est mêlée et le gouvernement a fini par lancer une consultation qui a recueilli près de 54.000 réponses. Résultat ? À partir du 1er janvier, la plupart des pesticide seront interdits à une distance comprise entre 5 et 10 mètres des maisons.

On est bien loin des 150 mètres réclamés par des associations et certains maires. Ce sera donc 5 ou 10 mètres, en fonction des cultures. La limite de 10 mètres entre le champ et les habitations concernera les cultures en hauteur (vignes, arbres fruitiers...etc.). Pour les autres cultures, c'est une limite de 5 mètres minimum qui devrait être respectée. Mais dans certaines conditions, ces distances pourront être ramenées à 5 et 3 mètres respectivement.



Les agriculteurs auront dans l'obligation de s'équiper de matériel de pulvérisation extrêmement performant pour faire des traitement de précision. Une dernière limite est fixée à 20 mètres minimum et elle est incompressible : elle concerne les produits les plus toxiques, représentant 0.3 % des épandages et le glyphosate n'en fait pas partie.

