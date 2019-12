Grève RATP : les prévisions de trafic du samedi 21 décembre

publié le 20/12/2019 à 17:35

La trêve de Noël n'aura pas lieu. Si la CFDT et l'Unsa ont toutes deux appelé ce jeudi 19 décembre à faire une pause pendant les fêtes, la CGT appelle à poursuivre le mouvement. Le week-end commence donc ce samedi 21 décembre avec un trafic très perturbé à la RATP. Seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement, avec un dernier départ à 00h45.



Sur les lignes 4, 7, 8 (entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot) et 9 (entre Pont de Sèvres et Saint-Augustin), il y aura un métro toutes les 6 minutes de 13h à 18h. Sur la ligne 3 entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois, il y aura un métro toutes les 7 minutes. Attendre un métro toutes les 12 minutes sur la ligne 11.

Les lignes de métro 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 11, 12 et 13 resteront fermées.

Pour les lignes de tramway ouvertes toute la journée, le trafic sera normal sur les lignes 2, 5, 6, 7 et 8. La RATP prévoit 4 tramways sur 5 sur les lignes 3a et 3b. La ligne 1 sera ouverte de 6h30 à 13h et de 15h à 21h30 avec 2 tramways sur 3 et une fréquence de 10 minutes.

Sur le RER A, entre 12h et 18h, 1 train sur 2 circulera en moyenne. Il y aura 3 trains par heure sur la branche Cergy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur le RER B, 1 train sur 3 en moyenne circulera aux mêmes heures. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



Enfin, 2 bus sur 3 circuleront, ainsi que 3 RoissyBus sur 4.