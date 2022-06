Mort de Jean-Louis Trintignant : Emmanuel Macron salue un "formidable talent artistique"

Le cinéma français est en deuil. Le comédien Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi 17 juin à l'âge de 91 ans. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux, du réalisateur Claude Lelouch au président de la République.

Emmanuel Macron a ainsi tenu à exprimer "l'émotion qui est la nôtre et l'attachement qu'on a à cette formidable figure, à ce talent" qui a "un peu accompagné nos vies". Selon le chef de l'État, "une page se tourne" après la mort de Jean-Louis Trintignant, qu'il décrit comme étant un "formidable talent artistique, une voix aussi, douce, d'un profil qui a parcouru le cinéma français de ces dernières décennies".

Fils de notables bourgeois du Vaucluse, Jean-Louis Trintignant a succombé aux charmes du théâtre durant ses études de droit et fait ses débuts sur les planches en 1951. Le succès mondial est ensuite arrivé en 1956, après qu'il a joué le rôle du mari tourmenté de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme, sans jamais s'arrêter. Le comédien est également connu pour avoir joué dans Un homme et une femme, Regarde les hommes tomber, ou encore Ceux qui m’aiment prendront le train.

À écouter également dans ce journal

Météo - Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge et 56 autres en vigilance orange vendredi 17 juin pour "canicule", alors la France fait face à une importante vague de chaleur.

Affaire Ferrero - "Chaque lot va être testé" pendant trois mois, a affirmé Ferrero vendredi 17 juin au micro de RTL après l'affaire Kinder et la réouverture de l'usine.

Football - La Ligue 1 Uber Eats reprendra dimanche 7 août pour les vingt clubs concernés.

