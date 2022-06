C'est à Nice que va se jouer ce soir, vendredi 17 juin, la première demi-finale du Top 14 de rugby. La rencontre va opposer Castres à Toulouse. Le coup d'envoi est prévu à 21h05 avec un casse-tête pour les joueurs Castrais : comment contrer le meilleur joueur du monde, le Toulousain Antoine Dupont ?

Lors d'une conférence de presse, Pierre-Henry Broncan, entraîneur de l'équipe de rugby de Castres, a répondu maladroitement : "On lui fait manger des pizzas Buitoni juste avant la rencontre et ça ira. "Non plus sérieusement, les internationaux Toulousains sont plus nombreux devant que derrière donc ça prouve la qualité de cette équipe", a-t-il poursuivi. Pierre-Henry Broncan affirme : "On veut être vraiment des acteurs de la partie et pas des spectateurs à 21h"

Après six jours de récupération pour Toulouse et deux semaines de préparation pour Castres, premier de la saison régulière, les forces peuvent donc s'équilibrer.

À écouter également dans ce journal

Législatives 2022 - Il ne reste plus que deux jours avant le second tour des législatives et selon un sondage, la majorité présidentielle est loin d'être acquise.

Vague de chaleur - 12 départements français de la façade ouest sont en alerte rouge à la canicule.

Guerre en Ukraine - Afin de venir en aide à l'Ukraine, la France soigne les soldats blessés au front. Deux opérations d'évacuations ont ainsi déjà eu lieu depuis le 20 mai dernier.

