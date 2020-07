publié le 12/07/2020 à 17:30

Christian Estrosi sévit et annonce qu'il impose le port du masque à l'extérieur pour tous les événements à Nice. Après les images de plusieurs milliers de personnes dansant côte à côte sans masque sur la promenade des Anglais le samedi 11 juillet à Nice pour le concert du DJ The Avener, le maire de Nice prend donc des mesures contraignantes.

Sur Twitter, il a indiqué regretter que les consignes n'aient pas suffisamment été respectées. Il demande "à l'État de revoir le décret qui régit les grands événements afin d'imposer le port du masque, même à l'extérieur". Il annonce surtout que "le masque sera désormais obligatoire pour tous nos événements" à Nice. En pleine pandémie, les images du concert ont provoqué l'indignation. Des scènes qui ne manquent pas de rappeler celles de la Fête de la musique à Paris.

Alors que le maire de Nice s'était montré très scrupuleux et prudent en matière de mesures sanitaires contre le coronavirus, voire sévère pour certains, ces derniers mois, nombre de personnes se sont insurgées contre le non-respect des gestes barrières et du port du masque lors d'un événement de cette envergure.

Nous regrettons que ces consignes n’aient pas été suffisamment respectées et demandons à l’Etat de revoir le décret qui régit les grands événements afin d’imposer le port du masque, même à l’extérieur. A #Nice06, il sera désormais obligatoire pour tous nos événements. — Christian Estrosi (@cestrosi) July 12, 2020

"Ce qui s’est passé hier soir à Nice avec une foule compacte pour le concert de the Avener est incompréhensible, invraisemblable et pour tout dire irresponsable !", a notamment dénoncé sur Twitter Lionnel Luca, membre honoraire du Parlement Maire de Villeneuve- Loubet (Alpes-Maritimes).

Christian Estrosi a malgré tout souhaité rappeler que "l’événement d’hier à Nice respectait les consignes gouvernementales comme l’a indiqué la préfecture : comptage pour respect de la jauge de 5.000, consignes de distanciation rappelées via messages audio et signalétique et masques fortement recommandés". Le maire de Nice a souhaité montrer sa rigueur en matière de mesures sanitaires contre le Covid-19 en rappelant qu'il est "impératif de concilier impératif sécuritaire et relance économique et culturelle".

Pour rappel, il avait déjà pris un arrêté municipal au mois d'avril pour obliger les Niçois à porter sur le domaine public un masque de protection en tissu fourni par la ville.