Coronavirus et masques : Touraine balaie toute responsabilité

publié le 01/07/2020 à 18:52

Pas question pour elle de porter la responsabilité du fiasco des masques. L'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine s'est défendue cet après-midi face aux députés. Après Agnès Buzyn hier, c'est celle qui l'a précédée au ministère qui a dû se justifier sur sa gestion des stocks stratégiques de masques, ceux qui ont cruellement manqué au début de la crise du coronavirus. Sur ce point, Marisol Touraine balaie toute responsabilité.

Hors de question de jouer les boucs émissaires. Pendant deux heures, l’ex-ministre de la Santé s’est défendue d’avoir désarmé le stock stratégique de masques. Non, leurs nombres n’a pas baissé sous son ministère, jure-t-elle. Et non, ce n’est pas elle qui a privé la France d'un stock d'État de masques FFP2, renvoyant la responsabilité sur son prédécesseur Xavier Bertrand, qui sera auditionné demain.

Marisol Touraine a aussi été interrogée sur la gestion de la crise par Agnès Buzyn. Là, elle est plus bavarde et elle lui fait la leçon. "Un ministre ne regarde pas l'état des palettes, mais marque des orientations, prend des arbitrages et est amené à regarder quelle est la position qu'elle prend".

Quant au faible niveau de commandes pendant qu'elle était ministre de François Hollande : joker. Il n’y avait pas de date péremption, elle n'a donc connu aucune faute.

