Coronavirus : faut-il craindre une reprise de l'épidémie ?

En France, une neuvième vague de coronavirus se profile. Après une brève accalmie, tous les indicateurs sont à nouveau dans le rouge. Le taux d'incidence est ainsi de nouveau en hausse dans toutes les régions et assez fortement en Corse et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Après quatre semaines de baisse, les chiffres remontent aussi à l'hôpital. La semaine dernière, 4.210 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans le pays, soit un bond de 6%. La vaccination contre le virus, elle, ne progresse pratiquement plus depuis le mois d'octobre, alors qu'un nouveau sérum, efficace contre Omicron, est disponible. Moins de 8% des plus de 60 ans ou des personnes fragiles, à qui il est destiné, ont reçu une injection.

Les autorités de santé sont inquiètes. L'épidémie de bronchiolite a repris de plus belle et la grippe arrive depuis le nord de la France, ce qui pourrait déjà mettre les hôpitaux sous tension cet hiver. Elles rappellent alors qu'il faut se protéger, se souvenir des gestes barrières et se faire vacciner.

