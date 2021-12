Coronavirus : ce que Jean Castex et Olivier pourraient annoncer

Jean Castex et Olivier Véran le 10 mars 2021 (illustration)

À l'occasion de la fin d'année 2021, la France connaît une forte hausse des contaminations au coronavirus. Le gouvernement s'est réuni ce 27 décembre en visioconférence lors d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres exceptionnel dédié à l'instauration d'un passe vaccinal.

Plusieurs leviers sont néanmoins privilégiés, avec en premier lieu celui de la vaccination. L'exécutif souhaite aller encore plus vite et devrait annoncer un raccourcissement du délai entre la vaccination et la dose de rappel. Pour l'heure, elle est de quatre mois. Dans les prochains jours, cela pourrait être réduit à trois.

Des précisions sur le port du masque en extérieur sont également attendues. Jean Castex et ses ministres souhaitant que les préfets prennent de nouvelles mesures, localement.

Concernant les événements de plus de 1.000 personnes, les jauges pourraient faire leur retour. En revanche, pas de couvre-feu ni de confinement pour le 31 décembre prochain. Un report de la rentrée scolaire est également écarté.

Autre grosse annonce qui devrait occuper la prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Santé, l'instauration d'un passe vaccinal. À partir de la mi-janvier, pour accéder à un restaurant ou un théâtre, un simple test négatif ne suffira pas. Un moyen d'encourager une nouvelle fois la vaccination.

À écouter également dans ce journal

Football - Suite aux incidents survenus en marge du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais, la Fédération de football a décidé de donner match perdu aux deux clubs et de les exclure de la compétition.

Transports - La propagation du variant Omicron dans le monde a causé l'annulation de plus de 2.500 vols ce lundi. En cause, de nombreuses contaminations chez les personnels naviguant. Le week-end de Noël, près de 10.000 liaisons aériennes avaient été supprimées pour les mêmes raisons.

Chômage - Pôle Emploi a annoncé, ce lundi 27 décembre, 500.000 demandeurs d'emplois en moins, en un an. Une tendance qui profite surtout aux jeunes avec une baisse de 2% au mois de novembre et 10% sur un an.