Le comédien Michel Aumont est décédé à l'âge de 82 ans

publié le 29/08/2019 à 16:39

Un grand nom de la comédie nous a quittés. Michel Aumont s’est éteint dans la nuit à l’âge de 82 ans, a fait savoir sa famille ce jeudi 29 août. Habitué aux seconds rôles du cinéma français, Michel Aumont était avant tout un grand homme de théâtre, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, ayant obtenu quatre Molières.

L'acteur, qui a incarné à merveille pendant 20 ans le rôle de Harpagon au sein de la "maison de Molière", a joué également dans des films de Bertrand Tavernier (Des enfants gâtés, 1977) et de Claude Lelouch (Edith et Marcel, 1983) ou plus récemment dans Palais Royal (2005) de Valérie Lemercier. Michel Aumont avait notamment été nommé aux César pour Un dimanche à la campagne (1984) de Bertrand Tavernier, et Courage fuyons (1979) d’Yves Robert.

Depuis les années 1970, le comédien avait travaillé avec les plus grands noms du cinéma français ; Claude Chabrol, Claude Lelouch, Jean-Jacques Annaud, Francis Veber ou encore Claude Zidi, campant le plus souvent des rôles d'homme politique ou de commissaire, comme dans Ripoux contre Ripoux (1990), aux côtés de Philippe Noiret et Thierry Lhermitte.