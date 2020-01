Voitures, animaux, immobilier... Le classement des villes françaises

publié le 31/01/2020 à 13:00

Quelles sont les villes qui préfèrent les Peugeot aux Renault ? Saviez-vous qu'Avignon, Toulouse et Maubeuge sont les 3 villes en tête du classement des familles qui possèdent au moins un chat chez eux ? Notre invité le journaliste de L'Express Michel Feltin-Palas nous concocte un petit palmarès des villes de France.

Quelles sont les villes en France qui attirent le plus d’habitants ? Quelle est la population qui possède le plus d’animaux de compagnie ? Quelles sont les villes les plus favorables aux transports en commun ? Où vend-on le plus de décapotables ? Quelles sont les villes où les appartement sont les moins chers ? Quelles sont les trois villes où l'on joue le plus aux jeux d'argent ?

Notre invité nous dévoilera également le classement des villes qui comptent le plus de propriétaires, et le classement des villes qui achètent le plus de meubles, et nous expliquera en détails les raisons économiques et sociologiques de ces différents classements !