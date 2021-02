publié le 15/02/2021 à 13:40

Symboliquement revêtu de sa robe d'avocat, Louis Aliot, le maire RN de Perpignan a défendu ce matin sa décision d'ouvrir des musées dans sa ville en cette période de restrictions sanitaires, devant le tribunal administratif de Montpellier. Ses motivations pourraient faire jurisprudence, sachant que d'autres villes de France ont bien envie de suivre le mouvement.

Selon Louis Aliot, le maire de Beauvais s'apprête aussi à demander la réouverture des musées : "J'incite les autres maires à le faire. Ce n'est pas prendre des risques, ce n'est pas vrai. On m'a envoyé ce matin des photos du métro à Paris que j'ai mises sur mon Facebook, là vous voyez les risques qu'on prend".

Pour le maire de Perpignan, la réouverture des musées n'est pas un risque. "Qu'on ne me dise pas, qu'à Perpignan, en respectant la jauge d'un visiteur par 10 mètres carrés, on prend un risque inconsidéré. Ce n'est pas vrai". Il ajoute qu'il faut revenir à une logique et "arrêter de faire peur aux gens". Il admet que c'est une pandémie et que "c'est grave" mais "il faut apprendre à vivre avec, parce que si les virus peuplent notre quotidien dans les années qui arrivent, on ne va pas rester confinés toute notre vie et la Culture ne restera pas confinée".

