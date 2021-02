publié le 15/02/2021 à 06:00

Le géant Google se voit infliger une amende d’1,1 million d’euros par le Procureur de la République de Paris pour pratique commerciale trompeuse. L'entreprise américaine est sanctionnée pour avoir créé et affiché son propre classement d'hôtels par étoiles, selon ses propres critères et algorithmes, alors que le seul classement officiel, en France, est celui attribué par Atout France, sous le contrôle de l’État. L'amende a été payée dans le cadre d'une transaction pénale.

Une enquête des services de la répression des fraudes (DGCCRF) ouverte il y a 2 ans, a permis de démontrer le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, avec des étoiles fausses, qui ne correspondaient pas à la réalité et donc au classement officiel, dans 30% des cas. Ce classement apparaissait sur le moteur de recherche de Google, mais aussi sur son application Maps et sur son module de réservation d’hébergements touristiques.

Google a, depuis le début de l'enquête, corrigé ses pratiques et utilise dorénavant le classement officiel délivré par Atout France. "Nous avons transigé avec la DGCCRF et avons fait les modifications nécessaires pour ne refléter que le classement officiel français des hôtels sur Google Search et Maps", a réagi le porte-parole de Google auprès de RTL.