Incendies : de quels moyens disposeront les pompiers pour l'été 2023 ?

Ce week-end, un premier feu a ravagé près de 1.000 hectares dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie qui intervient très tôt dans la saison et forcément cela inquiète qui plus est après l'été dernier où plus de 66.000 hectares ont été détruits.



Lors des incendies en Gironde 38 appareils aériens étaient opérationnels en France. Mais il manquait des pilotes et même certains appareils qui étaient en vérification, mais tout cela n’avait pas suffi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a donc annoncé la semaine dernière que 9 nouveaux engins seront ajoutés à la flotte opérationnelle.



"Des moyens aériens qui étaient déjà en progression, mais qui ont été accélérés soit des achats d'avion, soit des achats ou des locations d'hélicoptères supplémentaires . C'est évidemment quelque chose d'inédit", a-t-il déclaré.



Parmi ces moyens, on trouve 2 nouveaux Dash des engins plus gros que les canadairs, 4 Air Tractor, des avions agricoles américains dotés d'un réservoir de 1000 litres. Enfin il y aura aussi 3 hélicoptères bombardier d'eau supplémentaire, des engins qui auront besoin de pilotes.







D'ailleurs à ce sujet, les pilotes devraient être au complet d'ici l'été, car ils viennent en général avec les locations de matériels. Au sol le nombre de colonnes de renfort sera augmenté. On passe de 44 colonnes feux de forêt mobilisées l'an dernier à 51 mobilisables en 2023. Cela représente 500 sapeurs-pompiers de plus formés aux feux de forêt. Ces nouveaux moyens ont été salués par Eric Flores, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui appelle aussi à les pérenniser sur plusieurs années.



"Ce que l'on souhaite, c'est que ces moyens soient continus, c'est-à-dire que le dérèglement climatique ne va pas s'arrêter l'année prochaine, ni cette année. On sait qu'on est parti sur une longue période et donc il faut que l'on continue à avoir un plan de programmation sur un certain nombre d'années pour augmenter la réponse opérationnelle", explique-t-il.



Le Sud-Ouest sous surveillance

Le sud-ouest du pays, figure parmi les zones surveillées de près, car le département de la Gironde a payé un lourd tribut l'an dernier avec 32.000 hectares brulés soit la moitié de la surface nationale. Ainsi, cette année ce département recevra une aide spécifique : un Dash et 4 Air Tractor seront positionnés directement à Bordeaux à partir du 1ᵉʳ juillet.





Le Sud-Ouest pourra également compter sur un détachement d'intervention retardant, des engins capables de libérer un liquide rougeâtre censé retarder la progression des flammes.



Tout cela va s’accompagner d’une nouvelle stratégie celle des "feux naissants". Cette doctrine bien française consiste notamment à s'attaquer aux flammes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. L'été dernier les feux en Gironde étaient si grands qu'ils produisaient leur propre vent et donc ils s'auto-alimentaient.

Cet été l'objectif sera de couper le mal à la racine avant d’atteindre ces points de non-retour. Pour ce faire, on engage massivement des moyens dès le départ du feu avec des Dash par exemple avant que la surface brulée n'atteigne un hectare. Cela implique d'arriver sur les lieux en moins de 10 minutes, mais aussi de détecter les feux le plus possible.



Les employeurs appelés à libérer les pompiers volontaires

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers salue cette mobilisation. Ces moyens vont permettre d’intervenir plus vite et plus fort. En revanche ce que l'on avait aussi noté l’an dernier sur le terrain, c'est qu'un grand nombre de pompiers volontaires étaient intervenus et là, il y a un point toujours en discussion. La fédération demande une évolution de leur statut pour faciliter leur mobilisation comme l'explique Eric Flores.





"On a un sujet parce que 80% des sapeurs-pompiers sur les feux de forêts sont volontaires, mais on a aussi besoin que les sapeurs-pompiers volontaires puissent être libérés par leurs employeurs pour qu'ils ne passent pas de congés pour éteindre le feu de forêt", souligne-t-il. On souhaite avancer avec le gouvernement qui est à l'écoute, c'est-à-dire de pouvoir avoir des autorisations d'absence pour les sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'il y a des gros feux de forêt pour effectuer cette mission de sécurité civile".



L'an dernier, en Gironde, de nombreux pompiers volontaires avaient effectivement posé des RTT pour venir donner un coup de main. Ces volontaires sont aujourd'hui au nombre de 200 000, l'objectif, est d'atteindre 250.000 personnes d’ici quelques années.