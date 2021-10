Prix du carburant : l'essence, plus chère il y a 50 ans qu'aujourd'hui ?

Vous n'allez peut-être pas le croire, mais l'essence à la pompe coûte moins cher qu'il y a 50 ans, beaucoup moins cher. L'essence coûte deux fois moins cher aujourd'hui qu'en 1973. Oui, deux fois moins cher. RTL a sorti la calculette. En 1973, pour quelqu'un payé au SMIC, il fallait travailler 19 minutes 30 pour se payer un litre d'essence. Aujourd'hui, pour quelqu'un payé au SMIC, il ne faut travailler que 9 minutes 30, soit 10 minutes de moins.

À temps de travail égal, on peut s'acheter plus d'essence aujourd'hui qu'en 73. Et en plus, avec votre voiture, vous divisez sa consommation par deux. De 10 litres aux 100, on est passé à 5 litres aux 100. Mais c'est vrai que l'immobilier a augmenté et qu'il y a plein de nouvelles dépenses qui n'existaient pas avant. Et c'est pour ça que régulièrement dans l'actualité, on a l'envolée du prix du pétrole comme en 2008 ou encore l'essence à 1 franc 62 en 1980.

Heureusement qu'aujourd'hui, en cas de flambée du prix de l'essence, on a Michel Édouard Leclerc qui, lundi, a annoncé sur RTL, ne pas faire de marge sur l'essence jusqu'à la fin du mois. Et lors de la flambée de 2018, Leclerc avait également décidé d'une opération prix coûtant sur tous les carburants, comme en 2012.