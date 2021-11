Ce détail était aux yeux de tous depuis plus d'un an, et pourtant personne n'a rien remarqué. Emmanuel Macron a modifié le bleu du drapeau de la France. Désormais, un bleu marine, plus foncé, apparaît derrière le président de la République lorsqu'il s'exprime.

Pour le moment, ce changement de couleur concerne uniquement les drapeaux qui pavoisent l'Élysée, l'Assemblée nationale et ceux installés derrière le chef de l'État lors de ses prises de parole. Aucun décret ne sera envoyé aux 36.000 maires du pays pour qu'ils affichent eux aussi un bleu plus foncé.

Emmanuel Macron a pris cette décision seul, avec son conseiller en image. L'Élysée explique cependant que ce changement ne vient pas de l'actuel chef de l'État, mais plutôt de Valéry Giscard d'Estaing. Pendant son mandat, ce dernier avait opté pour un bleu cobalt, plus clair, flashy et assorti au drapeau européen.



Il s'agirait donc d'un retour à l'original, aux couleurs de 1793 et de la Convention. "Le bleu de la France libre", déclare l'Élysée. Et s'il est étrange de s'éloigner du bleu européen au moment où la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union, "il ne faut pas faire d'interprétation politique derrière ce choix", assure le palais.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - En Autriche, face au rebond de l'épidémie de coronavirus dans le pays, les citoyens non vaccinés sont confinés depuis ce lundi 15 novembre.

Justice - Le couple Fillon est jugé en appel à partir de ce lundi 15 novembre dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Pénélope Fillon.

Environnement - Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié ce lundi 15 novembre, la pollution aux particules fines a causé la mort prématurée d'environ 307.000 citoyens de l'Union européenne en 2019.