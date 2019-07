publié le 27/07/2019 à 11:52

Emmanuel Macron a pris ses quartiers d'été avec son épouse au fort de Brégançon, lieu officiel de villégiature du président de la République française depuis 1968. Un lieu que l'actuel chef de l'État s'est véritablement approprié. "C'est une décision qui s'est très vite installée chez Emmanuel Macron. Il est obsédé d'une certaine façon, par le fait de s'inscrire dans les symboles de la République", explique le journaliste Guillaume Daret, auteur du livre Le Fort de Brégançon. Histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles.

"Brégançon est un symbole à part entière", ajoute-t-il. Selon le journaliste, le Fort de Brégançon n'est pas seulement un lieu de villégiature. "Ça peut devenir un outil diplomatique", explique-t-il. En effet, l'an dernier, Emmanuel Macron y avait accueilli Theresa May, l'ancienne Première ministre britannique pour évoquer les questions du Brexit.

Alors depuis la prise de pouvoir de Boris Johnson au 10 Downing Street, on peut se demander si le chef de l’État français recevra, à Brégançon, l'ancien maire de Londres. "En l'état, l’Élysée ne m'a pas confirmé cette information. On ne sait pas, si cela se fera à Brégançon ou pas et on ne sait pas si Emmanuel Macron demandera à Boris Johnson de ramener son maillot de bain pour profiter de la piscine désormais intégrée à l'intérieur du fort", ironise Guillaume Daret.