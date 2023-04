Emmanuel Macron est attendu mardi 26 avril à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, pour un déplacement sur le thème de la santé. Le président, qui sillonne la France ces derniers jours, doit toujours faire face à l'hostilité des manifestants. Le déplacement dans le Loir-et-Cher ne fera pas exception, car ce ne sont pas seulement les soignants qui espèrent le croiser. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés vers midi sur le parking d'une entreprise, à un kilomètre du lieu où est attendu le président, pour être en dehors du périmètre d'interdiction fixé par la préfecture.

Richard et Aimé, deux retraités de la métallurgie, comptent bien se faire entendre. "On est là pour ça, on va se diriger vers la gare et on espère faire du bruit. On a le droit aux casseroles, mais on n'a pas le droit aux amplificateurs de son", raconte Richard. "Je viens manifester pour la première fois. Mais comme Emmanuel Macron est à Vendôme, je vais faire part de mon mécontentement", appuie Aimé. "Passer en force comme il l'a fait c'est interdit. Les députés n'ont même pas voté, alors on peut avoir des gamelles", assure le retraité, muni d'une boîte de haricots pour faire du bruit.

Les manifestants vont longer la voie ferrée pour faire face à la maison de santé où Emmanuel Macron est attendu à 13h30. Le président pourrait donc entendre le bruit des casseroles, à condition que le vent souffle dans le bon sens.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron. Le président de la République a écrit une lettre à ses partisans, d’après les informations de RTL. Dans un courrier qui sera envoyé à son parti Renaissance, il leur demande de "sillonner le terrain" car "rien ne serait pire que de laisser couvrir la voix des progressistes par les cris des démagogues".

Élections américaines. C'était un secret de polichinelle. Joe Biden a annoncé mardi 25 avril qu'il briguait un second mandat à la tête des États-Unis, balayant les inquiétudes exprimées sur son âge (80 ans).

Inflation. La hausse des prix devrait se poursuivre jusqu’à l’été selon Emmanuel Macron. Pour lutter contre l’inflation, de plus en plus de Français attendent la fin des marchés pour faire des bonnes affaires.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info