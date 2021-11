Concernant la situation explosive en Guadeloupe, Emmanuel Macron lance un appel au calme. Le chef de l'État était ce matin en déplacement à Amiens. "Je veux dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, que la nation depuis le début de cette crise est à leurs côtés", dit-il.

"Notre priorité c'est de convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder au mensonge et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Ensuite, il y a une situation très explosive qui est liée à un contexte local, à des tensions qu'on connait, qui sont historiques et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte", explique le président de la République.

Le chef de l'État a affirmé sa volonté d'"expliquer, expliquer, expliquer, convaincre, convaincre, convaincre, parce qu'on ne joue pas avec la santé et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques". Cela suffira-t-il à calmer les esprits sur l'île ? Ce sont désormais plus de 2.000 policiers et gendarmes qui sont déployés pour faire revenir le calme.

À écouter également dans ce journal

Disparition de Delphine Jubillar - La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté lundi la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, écroué depuis le 18 juin et soupçonné d'avoir fait disparaître son épouse.

Coronavirus - "Cette 5e vague démarre de façon fulgurante". Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a employé un mot très fort, dimanche, pour décrire la situation épidémique. Dans les hôpitaux, il y a bien une augmentation des entrées pour Covid à l'hôpital, mais, pour le moment, elle n'est pas du tout fulgurante.

Angleterre - La reine a été aperçue lors de la cérémonie de baptême de ses deux derniers arrière-petits-fils, de quoi rassurer ses sujets après une vague d'annulations et d'inquiétudes autour de la santé de la monarque de 95 ans.