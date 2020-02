publié le 12/02/2020 à 14:12

"Soyez fiers d'être des amateurs". C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a renoué les liens avec sa majorité. Le président de la République est revenu sur le tollé après le rejet initial d'un allongement de la durée du congé pour deuil d'enfant.

Invitée de RTL Midi, Martine Aubry ne fait pas la même lecture du mot "amateur" que le président de la République. "Ce sont des amateurs et c'est un homme (Emmanuel Macron, ndlr) qui sert ceux qui ont déjà beaucoup d'argent (...) La France est aujourd'hui perdue, divisée, angoissée et Macron en est responsable".

Critiqué par sa majorité pour leur avoir demandé de faire preuve "d'humanité", Emmanuel Macron a assuré ne vouloir donner "de leçons à personne". "Je me suis exprimé pour qu'il y ait un pare-feu. Quand on perd une bataille, il faut le reconnaître. Quand il y a un tsunami, il faut l'assumer", a-t-il ajouté selon des propos rapportés par Le Parisien.

Mais pour l'ancienne ministre du Travail, "aujourd'hui, l'inhumanité est en marche dans toutes les politiques d'Emmanuel Macron". Martine Aubry a multiplié les attaques à l'encontre du chef de l'État, notamment sur le dossier de la réforme des retraites.

"Il faut que chacun ait l'assurance d'avoir une retraite et de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je crois que personne ne sait ce qu'il va gagner à la retraite, explique la maire sortante à Lille. Tout le monde est inquiet, nous ne savons rien. On est en train de faire en sorte que ceux qui étaient déjà les plus défavorisés le soit encore plus".