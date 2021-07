Tandis que le Conseil scientifique préconise l'obligation vaccinale des soignants, le coronavirus bouscule une fois de plus le calendrier de l'exécutif et les jours heureux s'éloignent. Un nouveau Conseil de défense sanitaire est prévu lundi 12 juillet et dans la foulée, le Président de la République pourrait à s'adresser aux Français lors d'une allocation classique à 20 heures, probablement enregistrée comme les dernières.

Un temps envisagée, il n'y aura finalement pas d'interview télévisée pour une raison simple : sans question, le chef de l'État choisit le message qu'il veut faire passer. Lundi sera d'ailleurs une journée marathon pour Emmanuel Macron qui participera donc au Conseil de défense le matin. Sauf surprise, il n'y aura aucune annonce dans la foulée, le Président s'en chargera. Les parlementaires de la majorité sont quant à eux invités à l'Élysée à 19 heures. Ils attendront qu'Emmanuel Macron finisse de s'adresser aux Français puis débrieferont toute la soirée avec lui.

D'après un conseiller, l'intervention du Président s'articulera autour de deux axes. D'abord, "casser l'épidémie et tirer la croissance". "Les Français doivent comprendre que le vaccin est la seule solution", a ainsi confié Emmanuel Macron lors du dernier Conseil de défense. Une partie de son intervention sera donc consacrée a expliquer les nouvelles restrictions décidées lundi matin, l'autre abordera la question de la vaccination obligatoire.

La réforme des retraites également abordée

Si Matignon a confirmé qu'un projet de loi sera présenté le 21 juillet prochain en Conseil des ministres, de nombreuses questions se posent, notamment concernant l'extension du passe sanitaire ou encore la vaccination obligatoire pour qui ? Emmanuel Macron devrait révéler son contenu lundi.

Sur la question des retraites, la prudence est de mise. Le chef de l'État va encore réfléchir tout le weekend avec une poignée de fidèles. La tendance, selon un ministre, est qu'Emmanuel Macron redise son attachement profond à une réforme des retraites, tout en repoussant le sujet à la rentrée.

