Réformes des retraites : Emmanuel Macron temporise avant de dévoiler ses intentions

Alors qu'Emmanuel Macron recevait, ce mardi 6 juillet, les partenaires sociaux, syndicats et patronat à l'Élysée pour faire un tour d’horizon des sujets d’actualité, aucune annonce n'a été faite au sortir de cette réunion et notamment sur la question de la réforme des retraites. Les deux partis se sont en revanche mis d'accord sur un point : il faut poursuivre le dialogue.

" Sur les retraites, le président nous a dit qu'il faudra que le temps des prochains mois qui nous séparent de la présidentielle ne soient pas inutiles et servent à quelque chose, c'est à dire qu'on devra continuer à travailler collectivement sur le sujet des retraites et de la protection sociale, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas la réforme" a indiqué le leader de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Cyril Chabanier, après cette réunion.

"Il ne faut pas jeter tout le travail qui a été fait pendant 18 mois car il y avait un tas de choses intéressantes, y compris sur l'emploi des seniors dont on a beaucoup parlé avec les jeunes aujourd'hui" a-t-il estimé en ajoutant que "si demain on va vers une réforme qui est simplement d'ordre financier et qui oublie toute la partie justice, ce sera sans nous".