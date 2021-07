Coronavirus : le variant Delta "bientôt majoritaire en France", prévient Véran

La menace du variant Delta grandit de jour en jour. Par conséquent, un Conseil de défense sanitaire exceptionnel se tiendra lundi prochain 12 juillet. Il sera question de l'extension du passe sanitaire et de la vaccination obligatoire pour les soignants. Le ministre de la Santé a estimé que le variant sera "bientôt majoritaire" en France, "probablement dès ce week-end".

Invité de France Inter ce vendredi 9 juillet, Olivier Véran est largement revenu sur l'évolution du variant Delta sur notre territoire. Il a assuré qu'il était "60% plus contagieux" et qu'il représentait "pas loin de 50%" des cas de contamination hier soir, le 8 juillet, et qu'il "est en train de remplacer" toutes les autres souches présentes en France.

Sur la dynamique épidémique, le ministre prévient : "Elle montre que chaque semaine, il y a environ 50% de contaminations en plus que la semaine précédente", chose "que nous avons connu au démarrage de vagues passées". "Nous n'avons qu'une semaine de recul et on peut toujours espérer que des bonnes nouvelles arrivent mais nous devons être vigilants et le plus probable est que le virus va continuer de se développer sur le territoire national", a-t-il ajouté.