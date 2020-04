publié le 22/04/2020 à 13:15

Le gouvernement peaufine son plan de déconfinement à partir du 11 mai. Les ministres remettent ce mercredi 22 avril leur copie à Matignon et RTL vous révèle ce que contient celui de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. La doctrine se résume en quelques lignes, il est question de "se pencher sur une organisation à moyen terme", est-il écrit dans une note que nous nous sommes procurée.

"Le déconfinement sera sans doute progressif et pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, tout en informant les acteurs du sport d'un cadre de reprise des activités", est-il encore précisé. Pour le calendrier, retenez la date du lundi 15 juin, objectif : "reprise des activités du champ commercial du sport". Sont mentionnés dans le document, les circuits automobiles et les hippodromes notamment, avec plus loin ce commentaire "tout rouvrir car forte valeur ajoutée au plan touristique et économique".

À partir du 15 juin également, préconisation d'une réouverture complète des installations sportives même si la date du 11 mai est retenue pour plusieurs infrastructures officielles comme l' INSEP. On parle sans doute de l'organisation à huis clos des matches de football, peut-être du Grand Prix de France de Formule 1 du Castellet prévu le 28 juin et des matches de Top 14.

Pour le grand public, au 11 mai, les Français devraient pouvoir courir, marcher et rouler en extérieur dans des conditions qualifiées de "normales". Pas d'obligations horaires mais pas de précisions sur l'ouverture ou pas des parcs. Le 15 juin : les clubs, les associations sportives, pourraient reprendre leurs activités avec une proposition de fixer la limite à 30 personnes présentes sur sites.

