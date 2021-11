Présidentielle : Éric Zemmour reculera-t-il en cas de condamnation ?

S'il est condamné, Éric Zemmour fera-t-il un pas en arrière ? Le polémiste est jugé ce mercredi pour provocation à la haine raciale après avoir tenu, en 2020 sur CNews, des propos qualifiant les mineurs étrangers isolés de "violeurs", "voleurs" et "assassins".

Théoriquement, si le tribunal déclare qu'Éric Zemmour est coupable, il peut prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais selon les professionnels du droit, c'est chose plutôt rare pour ce type de délit.

Par ailleurs, Éric Zemmour aurait la possibilité de faire appel. Il est donc peu vraisemblable qu'il soit empêché de se présenter à la présidentielle à cause de cette affaire de "provocation à la haine raciale".

Les explications aujourd'hui devant la justice auront lieu sans le principal concerné qui ne viendra pas à la barre. "Sa présence, loin de permettre une sérénité du débat, aurait été une focalisation et chacun l'aurait instrumentalisée pour venir surfer sur sa notoriété et en faire un débat politique", estime son avocat Me Olivier Pardo.

Pour lui, l'incitation à la haine raciale n'est pas constituée. Éric Zemmour a déjà été poursuivi 12 fois pour des faits similaires et 10 fois relaxé, selon son avocat.