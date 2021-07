Nous sommes mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres. Ce n'est pas encore le dernier avant les vacances, programmé pour le 28 juillet mais ce pourrait être le dernier Conseil de ce gouvernement, de ces ministres-là. On savait déjà avant les régionales que certains étaient menacés et l'idée d'un prochain remaniement n'est pas à écarter.

Ça commence sérieusement à peser sur le moral des troupes. "La vérité, c'est que personne ne sait rien", confient des ministres, qui se demandent parfois si le président lui-même sait exactement où il veut aller. "C'est compliqué", dit poliment un membre du gouvernement. Des ministres qui espèrent qu'une partie de cette purée de pois se dissipera lundi prochain, puisque les parlementaires de la majorité seront reçus à l'Élysée.

Celui qui va trancher, c'est Emmanuel Macron et on s'interroge sur une prochaine prise de parole du président de la République, mais là également, le brouillard reste tenace. On ne sait pas bien quelle sera la forme choisie pour s'adresser aux Français. Ce qui est certain c'est que le chef de l'État doit s'exprimer avant le 14 juillet prochain.

À écouter également dans ce journal

Affaire Troadec - Aux assises de Nantes, la perpétuité a été requise contre Hubert Caouissin pour le quadruple meurtre de sa belle-famille en 2017 à Orvault. Il a été demandé aux jurés de ne pas tenir compte du délire paranoïaque de l'accusé. Le verdict est attendu ce mercredi.

Affaire Mila - Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé ce mercredi 7 juillet des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis contre 11 personnes jugées pour avoir participé au cyberharcèlement de Mila. Un autre prévenu a bénéficié d'un vice de procédure et un dernier a été relaxé faute de preuves.

Iran - Les Européens ont exprimé mardi leur "grande préoccupation" après le dernier rapport de l'AIEA qui met en lumière l'éloignement progressif de l'Iran de l'accord international sur son programme nucléaire et ses avancées vers la production d'uranium métal.