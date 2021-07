Réforme des retraites : la majorité de plus en plus favorable à un report

Un sommet qui s'annonce explosif à l'Élysée. Les partenaires sociaux sont reçus à partir de 10h30 ce mardi 6 juillet. Une réunion consacrée officiellement à la relance, la lutte contre les inégalités ou la transition écologique, mais en toile de fond il y a la réforme des retraites. Tout le monde y pense, surtout le président de la République.

Emmanuel Macron a d'ailleurs bien résumé la situation en Conseil des ministres : "la question n'est pas si mais quand". Selon deux proches du chef de l'État, deux scénarios tiennent la corde. Ainsi, soit le Président dit son attachement à une réforme des retraites tout en se projetant dans un avenir lointain, voire au-delà de l'élection présidentielle, soit il en fait voter une partie maintenant, avec le report de l'âge légal, et renvoie le reste à plus tard.

Pour de nombreux ministres, il est en revanche urgent d'attendre. "Peu importe si on la fait maintenant ou en juin 2022", explique l'un d'eux. Selon un membre du gouvernement, qui a bien regardé les sondages, "les gens n'y comprennent plus rien et ils vont être hostiles". Un autre ministre de haut rang s'inquiète même qu'il n'y ait pas de "majorité pour voter la retraite à 64 ans". Il ne veut pas non plus imaginer un passage en force avec le 49.3, "ce serait moche", juge-t-il.

Dernière hypothèse possible, la menace d'une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus. "Le joker du Président", selon un proche. Autrement dit un bon prétexte pour attendre.