Terrorisme : 5 attaques d'extrême droite déjouées depuis 2017, annonce Laurent Nuñez sur RTL

Outre la menace posée par certains groupes islamistes, une autre mouvance suscite l'intérêt des autorités : l'extrême-droite. Depuis 2017, cinq projets terroristes rattachés à ce courant ont été déjoués en France, a annoncé sur RTL ce vendredi 10 septembre le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Laurent Nuñez.

"La menace de l’ultra-droite évolue, avec des individus qui veulent rentrer rapidement en clandestinité et s’en prendre aux institutions démocratiques représentatives", explique-t-il. À ce stade, il n'y a pas eu, en France, d'attaque aboutie, mais Laurent Nuñez que le terrorisme d'ultra-droite se manifeste dans plusieurs démocraties. "On en a vu beaucoup aux Etats-Unis, rappelle-t-il. En Allemagne, un préfet a été assassiné, et une parlementaire au Royaume-Uni.

Parmi les lieux menacés par cette situation, Laurent Nuñez cite "des lieux de cultes, les forces de l’ordre" ou encore "les institutions démocratiques". Il note par ailleurs que "la crise sanitaire et les théories complotistes exacerbent ses menaces".