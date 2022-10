Les infos de 12h30 - Budget 2023 : le difficile rabotage du texte par l'exécutif

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne le 8 septembre 2022

Un déjeuner à 7 milliards ! Voilà comment pourrait se résumer le repas que partagent, mercredi 19 octobre, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne. Depuis plusieurs jours, les conseillers de l'exécutif alternent entre la calculatrice et le sécateur pour raboter le texte du budget. L'objectif pour le président de la République et la Première ministre, réussir à ne pas faire exploser la facture.

Le gouvernement a fait son calcul. Au total, près de 8 milliards d'euros ont été ajoutés par les oppositions. Un ménage doit être fait et c'est justement l'avantage du 49.3. Le gouvernement peut, en réalité, faire ce qu'il veut. Il n'est pas tenu de conserver les modifications votées à l'Assemblée. Globalement, tout ce qui coûte de l'argent, adopté contre l'avis du gouvernement, va être supprimé.

L'exécutif veut montrer sa bonne volonté. Selon nos informations, une centaine d'amendements devraient garder leur place sur les 3.500 déposés. Le gouvernement a une ligne rouge, il ne veut pas d'une hausse de 800 millions d'euros du budget.

Sans surprise, l'amendement du MoDem sur les superdividendes va être mis à la poubelle. En revanche, le gouvernement pourrait faire plusieurs concessions sur les crédits d'impôt pour les gardes d'enfants. La fiscalité des petites entreprises pourrait être revue à la baisse. Ces arbitrages devront absolument et rapidement être tranchés. Le texte finalisé doit être présenté dès que le 49.3 sera dégainé.

À écouter également dans ce journal

Meurtre de Lola à Paris - La principale suspecte est en détention provisoire dans la prison de Fresnes. Cette Algérienne de 24 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le non-respect de cette obligation fait débat au sein de la classe politique.

Pénurie de carburants - De nouvelles réquisitions ont été ordonnées sur le site TotalEnergies de Freyzin. Si une cinquantaine de poids lourds ont pu remplir leur citerne, la grève continue sur le site pétrolier du groupe.

Justice - En France, le laboratoire Merck a annoncé, mercredi 19 octobre, sa mise en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du Levothyrox. Un changement de formule est à l'origine de ce problème, les patients n'en avaient pas été informés.

