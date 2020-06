publié le 05/06/2020 à 08:46

Comment continuer à aider les entreprises en difficulté après le confinement ? Le gouvernement va-t-il continuer à les accompagner via le chômage partiel mis en place au début de la crise ? Invitée sur RTL ce vendredi 5 juin, Muriel Pénicaud a expliqué que l'idée n'était pas "que le système actuel perdure très longtemps".

"Il faut un système qui s'adapte sur une longue durée" pour les secteurs les plus touchés comme par exemple le tourisme, a indiqué la ministre du Travail. Il s'agirait selon elle d'"une nouvelle forme de chômage partiel dans la durée". Ce dispositif devrait être mis en place d'ici le 1er juillet pour éviter les plans sociaux, a-t-elle poursuivi.

"Au lieu de licencier, tout le monde reste et on baisse une partie du temps de travail et l’État, à travers l'activité partielle, vient compenser une perte du pouvoir d’achat, pour que les salariés ne soient pas perdants et que l'entreprise puisse continuer à garder les compétences", a détaillé Muriel Pénicaud. Tout cela sera possible via des négociations dans l'entreprise.

Une aide de l'État soumise à conditions. "Il y aura des contreparties, comme le maintien de l'emploi, ou le partage de la valeur" à destination des salariés, a-t-elle expliqué. Cette mesure vise à limiter les licenciements car la ministre du Travail l'a reconnu : s'il n'y a pas encore beaucoup de plans sociaux, "beaucoup se préparent".