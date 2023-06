Quand les sénateurs jouent aux cobayes. 25 d'entre eux ont accepté de donner une mèche de cheveux pour dépister leur exposition aux polluants, aux métaux lourds, comme le mercure ou les pesticides. Pour toutes ces substances toxiques, les taux dépassent les 90%.

Ces matières peuvent être la cause de troubles sur la santé. Ce test a été réalisé à l'initiative d'Angèle Préville, ancienne professeure de physique-chimie. La sénatrice socialiste du Lot se doutait bien que les analyses révéleraient la présence de substances toxiques.

Néanmoins, elle n'imaginait pas trouver dans les cheveux de ses collègues une contamination aussi importante aux "terres rares", des substances utilisées dans les portables ou les tablettes. Angèle Préville se voit comme une lanceuse d'alerte.

"On a eu du mal à batailler parfois avec des arguments (...) là, pour le coup, on ne peut pas s'échapper", révèle-t-elle. Elle estime également que les sénateurs de la majorité et de la droite devraient également se faire tester pour ressentir personnellement la présence de ces polluants dans leur propre organisme.

