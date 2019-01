et Claire Gaveau

La police à nouveau accusée de violences. Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement des "gilets jaunes", a été blessé à l’œil alors qu'il se trouvait face à des forces de l'ordre samedi 26 janvier. Si une source policière évoque l'utilisation d'une grenade de désencerclement, l'avocat du manifestant assure que la blessure est due à l'usage d'un lanceur de balles de défense.



Si Richard Ferrand souhaite attendre que les "investigations soient menées" avant de s'exprimer, il rappelle qu'une enquête a été ouverte. "C'est l'avantage de la République sur l'anarchie", lance d'emblée le président de l'Assemblée nationale.

Ce dernier appelle à "ne pas confondre l'usage légitime de la force et la violence". "Les forces de l'ordre agissent dans le respect de la loi et, s'il y a un doute, alors une enquête est diligentée pour vérifier que les choses ont été faites dans les règles", explique-t-il. Et de poursuivre : "Ce ne sont pas les policiers qui jettent des boules de pétanques, qui jettent de l'acide".

C'est pourquoi Richard Ferrand assure qu'il faut "commencer par la violence des manifestants et ensuite regarder si les réponses apportées ont été adaptées". "Mais aujourd'hui, tout est transparent. Et quand il y a un doute sur tel ou tel agissement, l'IGPN est saisie et je n'ai pas l'impression que ce soit des gens particulièrement laxistes", conclut-il.