publié le 15/12/2020 à 18:51

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué ce mardi 15 décembre que les familles qui souhaitaient s'auto-confiner une semaine avant Noël pouvaient ne pas mettre leurs enfants à l'école jeudi 17 et vendredi 18 décembre. Des propos qui n'ont pas été très bien compris par les parents d'élèves et les enseignants, et sur lesquels Jean-Michel Blanquer est revenu sur RTL ce mardi soir.

"Le principe reste le même : il y a école jusqu'au bout", a assuré le ministre de l'Éducation. "Le Premier ministre n'a pas semé le trouble. Il a tiré les conséquences de ce qu'a dit le Conseil scientifique", a-t-il ajouté.

Le Conseil scientifique a en effet fait des recommandations pour un auto-confinement des familles qui auraient dans leur cercle proche des personnes très vulnérables.

"Nous n'incitons pas à (ne pas mettre les enfants à l'école). Mais on peut comprendre et tolérer qu'une famille décide de ne pas les envoyer jeudi et vendredi", a expliqué Jean-Michel Blanquer, précisant que ses propres enfants iront bien à l'école.