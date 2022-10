L'erreur du ministre des Solidarités qui affirme qu'"une assistante maternelle peut gagner trois fois le Smic"

Mercredi 26 octobre, lors de l'examen du projet de financement de la Sécurité sociale, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe a évoqué, devant l'hémicycle, le salaire des assistantes maternelles.

L'ancien directeur de la Croix-Rouge a affirmé "qu’une assistante maternelle gagne, en moyenne, un Smic par enfant gardé. (...) En général, elle en garde trois. (...) Oui, monsieur le député, j’ai bien dit trois Smic en moyenne, pour trois enfants". Devant la gronde suscitée par cette déclaration, le ministre s'est repris : "Pardon : un tiers de Smic par enfant, pour trois enfants, cela fait effectivement un Smic !"

Cette phrase n'a pas tardé à faire réagir les oppositions, et notamment au Rassemblement national. Ainsi, le député et vice-présidente de l'Assemblée, Hélène Laporte, écrit sur Twitter : "Comment peut-on être aussi éloigné de la réalité d’une profession dont son ministère à la charge ?" Et son collègue RN, Nicolas Meizonnet, de poursuivre : "Un ministre de la Macronie explique qu’une assistante maternelle gagne 3 SMIC, soit 4 000 euros net par mois. Après avoir été interpellé par un collègue, il modifie sa version. La déconnexion est totale."

Même ironie de l'autre côté de l'hémicycle. Le député LFI François Ruffn a, par exemple, ironisé : "Un ministre qui connaît son sujet : 4.000 € pour une assistante maternelle ! Qu'on l'envoie en stage s'occuper des bambins pendant un mois et on verra !"

