Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau, les deux derniers dirigeants de Force ouvrière, à Matignon en 2014

et AFP

publié le 12/11/2018 à 12:45

Une nouvelle polémique au sein de Force ouvrière ? Selon des documents confidentiels que s'est procuré Le Parisien, le syndicat ne se prive pas, malgré plus de 630.000 euros de pertes en 2017. Selon le quotidien, les hauts dirigeants auraient dépensé plus de 380.000 euros en notes de frais sur cette même année.



Hôtels, loyers, avions, factures... Les 13 membres de la direction de la confédération auraient ainsi atteint les 388.683 euros. En première ligne ? Pascal Pavageau, qui a démissionné du poste de secrétaire général mi-octobre, avec une note dépassant les 50.000 euros en 2017 (contre 49.263 euros en 2016 et 33.827 euros en 2015).

Des chiffres qui pourraient donner le tournis à certains. Mais l'ancien dirigeant n'est pas le seul. Outre son salaire de 100.330 euros annuel, Jean-Claude Mailly, le prédécesseur de Pascal Pavageau, a présenté une facture de 34.000 euros (contre 32.000 en 2016 et 35.000 euros en 2015).

Mais sur les trois dernières années, date des documents consultés par le quotidien régional, certains chiffres interpellent encore davantage. Ainsi, en 2015, une cadre méconnue du syndicat a établi jusqu'à 60.440 euros de notes de frais, dont la moitié concernait des vols sur Air France.

S'il y a des dérives, il faudra qu'elles soient corrigées Muriel Pénicaud Partager la citation





Force ouvrière, à l'heure actuelle, ne confirme pas ces chiffres. Mais la direction a annoncé se réunir en urgence sur ce sujet ce lundi 12 novembre, à partir de 12h30.



Interrogée sur Public Sénat ce lundi 12 novembre, Muriel Pénicaud a souligné qu'une organisation syndicale "comme une entreprise ou une collectivité territoriale se doit d'être transparente, équitable". "S'il y a des dérives, il faudra qu'elles soient corrigées", a ajouté la ministre, tout en insistant sur le fait qu'il "est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et confondre tout le mouvement syndical avec quelques dérives, éventuelles".

