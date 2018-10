Fichage chez Force ouvrière : "C'est inacceptable et sidérant", condamne Mailly

Le syndicat Force ouvrière est secoué par ce qui pourrait être un scandale. En effet, le canard Enchaîné a dévoilé l'existence d'un fichier interne, contenant des remarques sur les cadres du parti et élaboré par des proches de l'actuel secrétaire général Pascal Pavageau. "J'ai été alerté il y a quelques jours que ça existait. Je n'y croyait pas", a confié sur RTL Jean-Claude Mailly, dernier patron de FO avant Pascal Pavageau.



"C'est une procédure inacceptable qu'on condamne régulièrement syndicalement dans les entreprises quand ça existe", a-t-il tenu à rappeler. "C'est sidérant à la fois sur le principe, constituer un fichier, sans parler des annotations qui y figurent. On me dit que je suis traité d'homophobe, ce qui m'a fait sursauter", indique Jean-Claude Mailly.

Ce dernier a aussi jugé que "c'est révélateur de quelque chose" sur son successeur. Jean-Claude Mailly avait dénoncé "l'hypocrisie" et la "duplicité" de Pascal Pavageau lors du congrès de Force ouvrière en avril 2018, où il avait quitté son poste sous les huées.